Міненерго пояснило заборону на експорт коксівного вугілля

Кабінет міністрів заборонив експорт коксівного вугілля, оскільки воно може використовуватися для теплової генерації під час опалювального сезону, а також через спроби вивезення з України енергетичного вугілля під виглядом коксівного.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, загалом це рішення має сприяти накопиченню достатніх запасів палива для теплової генерації.

"А також для запобігання зловживанню та маніпуляціям із якістю вугілля, яке може бути використане для роботи теплової генерації під час опалювального сезону, а замість цього спрямовувалось на експорт", – зазначається у повідомленні.

У Міненерго зауважили, що державними стандартами дозволяється використовувати коксівне вугілля у складі паливних сумішей для ТЕС, ТЕЦ і котелень. Таким чином коксівне вугілля може розглядатися як складова паливного балансу для теплової генерації в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23.

Як повідомлялося, напередодні Кабінет міністрів своїм рішенням встановив нульові квоти на експорт вугілля українського походження, включно із коксівним.

У червні Кабінет міністрів вже встановив нульові квоти на експорт вугілля, однак обмеження не поширювалося на коксівне вугілля, яке використовується у металургії.

Нагадаємо, у травні енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова почав експорт вугілля до Польщі. Загалом ДТЕК планував відвантажувати до Польщі приблизно 100-150 тис. тонн на місяць – той обсяг, який залишається після забезпечення своїх ТЕС та інших споживачів.