Google запускає в Україні Market Finder для допомоги українському бізнесу

Компанія Google запустила в Україні Market Finder – безкоштовний сервіс, який допомагає компаніям виходити на нові ринки, шукати нових клієнтів та збільшувати експортні продажі онлайн.

Про це йдеться у блозі Google.

Зазначається, що сервіс Google Market Finder надає легкий доступ до статистичних даних, інструментів і ресурсів, щоб розпочати розвиток свого бізнесу на міжнародному рівні.

"Хочете продавати свої товари на закордонних ринках, але не знаєте, з чого почати? Пропонуємо перевірити готовність вашого бізнесу до експорту та отримати персоналізований звіт за допомогою інтерактивного сервісу My Export Score", – зазначають в Google.

У Market Finder зібрані показники, які охоплюють 40 різних напрямків – від логістики й купівельної поведінки до повного економічного профілю країни – і які допоможуть підприємцям знайти вихід на нові ринки.

За допомогою Market Finder можна створити список нових перспективних цільових ринків для бренду, а також визначити попит на товари або послуги на основі щомісячних пошукових запитів місцевого населення, популярних тенденцій ринку, реального доходу на душу населення, користувачів Інтернету й рекомендованої ставки Google Ads.

Market Finder аналізує використання споживачами Інтернету, демографічні дані та наявний дохід, надаючи чіткі показники та цінну інформацію про потенціал зростання ринку.

Сервіс також допоможе спланувати операції, зокрема щодо локалізації, налаштування платежів, обслуговування клієнтів, а також податкових, юридичних і логістичних операцій та підбору працівників.

Крім того, Market Finder допоможе в розробці стратегії міжнародного маркетингу і надає навчальні ресурси з цифрового маркетингу, включаючи створення ефективних кампаній Google Ads.