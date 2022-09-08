Кабмін вирішив об’єднати усі лісгоспи в одне державне підприємство
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Кабінет міністрів ухвалив рішення про об’єднання 158 державних лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України", 100% акцій якого належатимуть державі.
Відповідну постанову Кабмін схвалив на засіданні уряду напередодні, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Згідно з рішенням уряду, замість 24 міжрегіональних управлінь лісового та мисливського господарства буде утворено 9 регіональних офісів лісового та мисливського господарства.
Голова Міндовкілля Руслан Стрілець стверджує, що це вирішить конфлікт інтересів у лісовій сфері – Держлісагентство матиме контролюючі функції, а новостворене підприємство – господарюючі.
Водночас у міністерстві запевнили, що трансформація галузі не передбачає скорочення працівників.
Як повідомлялося, 1 вересня президент Володимир Зеленський застосував право вето до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану" через враховану під час голосування поправку, якою на час воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення заборонялася корпоратизація лісгоспів, а також реорганізація Держлісагентства.
Будь ласка, зачекайте...
а лісгоспи, навпаки, треба зосередити...
діяльність...колись із шахтами таке творили, потім тільки з вугільними надрами
Джерело: https://biz.censor.net/n3365880
І ТОРЖЄСТВЄНО ПЄРЄДАТЬ ЄГО АХМЄТОВУ ІЛІ КОЛОМОЙСКОМУ
бо як без неї