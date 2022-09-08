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Кабмін (7237) ліс (281) Держлісагентство (114) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (60)

Кабмін вирішив об’єднати усі лісгоспи в одне державне підприємство

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буковина,лес

Кабінет міністрів ухвалив рішення про об’єднання 158 державних лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України", 100% акцій якого належатимуть державі.

Відповідну постанову Кабмін схвалив на засіданні уряду напередодні, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Згідно з рішенням уряду, замість 24 міжрегіональних управлінь лісового та мисливського господарства буде утворено 9 регіональних офісів лісового та мисливського господарства.

Голова Міндовкілля Руслан Стрілець стверджує, що  це вирішить конфлікт інтересів у лісовій сфері – Держлісагентство матиме контролюючі функції, а новостворене підприємство – господарюючі.

Водночас у міністерстві запевнили, що трансформація галузі не передбачає скорочення працівників.

Як повідомлялося, 1 вересня президент Володимир Зеленський застосував право вето до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану" через враховану під час голосування поправку, якою на час воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення заборонялася корпоратизація лісгоспів, а також реорганізація Держлісагентства.

Автор: Михайло Орлюк
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Обєднав всі лісгоспи в країні та маючи всі контролюючи органи та таможню влада таким чином вирішила відновити ліси? та посадити 1 мільярд. дерев? Ось це так деценралізація по-новому все для людей і земля і ліси,- чи стружка від лісів і землі?, може просто так вигідніше їх вирубувати і не с ким не ділитися маючи всю вертикаль від вирубки,контролю на таможні до реалізації?, а населення буде без роботи, дров,а держава без подотків зато батальон Монако як завжди при владі грабує і корумпує державу і доводить її до послаблення єкономічно та як наслідок військово. На кого це розраховано? у нас народ не такий дурний як вони думають, то му що кинув ши все , не зважаючи на пройдисвітів у владі став на захист своєї країни, на жаль тільки що багато людей загинуло.
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08.09.2022 17:03 Відповісти
Децентралізація навиворіт, все підім"яти під себе. Тепер залишилось мудрому українському народу об"єднати свої зусилля, вирубати добрі палиці, блокувати під"їзди злочинним угрупуванням та їх найманцям до лісів, показати великі дулі "контролюючим" злодюгам і "господарникам" і таким чином показати шмигалям кому у країні належать ліси і інші природні багатства. Досі в дерпжаві керували місцеві лісгоспи і обласні державні підприємства, тепер же вони вирішили вивести лісогосподарства з облапсного підпорядкування, створивши 9 мегаструктур, які будуть грабувати відразу по 2-3 області!!! Кому війна, чиї діти у військах, а воно нікчемне .....
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09.09.2022 09:02 Відповісти
був укрспирт, його треба було розосередити...
а лісгоспи, навпаки, треба зосередити...
діяльність...колись із шахтами таке творили, потім тільки з вугільними надрами
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08.09.2022 18:21 Відповісти
Кабмін вирішив об'єднати усі лісгоспи в одне державне підприємство
Джерело: https://biz.censor.net/n3365880


І ТОРЖЄСТВЄНО ПЄРЄДАТЬ ЄГО АХМЄТОВУ ІЛІ КОЛОМОЙСКОМУ
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08.09.2022 18:41 Відповісти
Чтобы контроль над дерибаном ценной древесины был в одних "своих" руках.
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08.09.2022 21:18 Відповісти
а контроль покласти на Верещучку
бо як без неї
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08.09.2022 21:51 Відповісти
щось їх кидає з асфальту на дерево ...
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09.09.2022 00:37 Відповісти
І призначити когось з партії регіаналів на посаду директора, як зараз робиться!!
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09.09.2022 08:39 Відповісти
 
 