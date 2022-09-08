Експорт до неєвропейських країн вперше за час війни перевищив $1 мільярд за місяць, – Мінекономіки

У серпні весь український експорт (промисловий та аграрний) поза межами Євросоюзу зріс на 37% і вперше з початку війни перевищив $1 млрд.

Про це повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка у Facebook.

За його словами, головною причиною зростання експорту стало розблокування портів.

"Ми допомагаємо нашим виробникам продавати свою продукцію всюди і експортувати її навіть в умовах війни усіма можливими способами. У цьому полярна відмінність України і інших держав вільного світу від РФ, де путін думає що по його волі бджоли запилюють рослини, колосяться поля і пливуть судна з зерном", – зазначив Качка.

За його даними, у серпні Україна відправила всіма видами транспорту та всіма логістичними шляхами 880,9 тис. тонн пшениці, яка є ключовою культурою для світової продовольчої безпеки.

Водночас до Туреччини відправлено 276,5 тис. тонн, Румунії – 254,9 тис. тонн, Судану – 65,6 тис. тонн, Єгипту – 56,6 тис. тонн, Лівану – 52,4 тис. тонн, Угорщини – 34,1 тис. тонн, Польщі – 30,3 тис. тонн, Джибуті – 23,3 тис. тонн, Греції – 19,6 тис. тонн, Німеччини – 10,7 тис. тонн, Італії – 10,3 тис. тонн, Молдови – 12,5 тис. тонн, Словаччини – 7,9 тис. тонн, Албанії – 6,1 тис. тонн, США – 2,8 тис. тонн, Болгарії – 3 тис. тонн.

Крім того, у серпні з України поставлено 1,54 млн тонн кукурудзи до 40 держав світу, 665 тис. тонн ріпаку – до 22 країн світу, 268,4 тис. тонн шроту соняшникового – до 25 країн, 182,1 тис. тонн ячменю – до 16 країн, 168 тис. тонн соняшника – до 24 країн, 148 тис. тонн сої – до 19 країн, 31,3 тис. тонн шроту соєвого – до 12 країн, 5,65 тис. тонн проса – до 22 країн, 2,25 тис. тонн сорго – до 10 країн та 1,8 тис. тонн насіння льону – до 19 країн.



"Соняшникова олія – 366,5 тис. тонн у 76 державах світу – буквально глобальна присутність України", – підсумував заступник міністра.

Напередодні президент РФ Владімір Путін заявив, що варто обмежити вивезення зерна з українських портів та пообіцяв порадитися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За його словами, "Москва зробила все, щоби українське зерно було вивезене". Проте в результаті воно ніби було спрямоване не в країни, що розвиваються, а до Європи, зазначив він.

У Мінінфраструктури спростували заяви російського президента, наголосивши, що найбільше агропродукції за час дії "зернової ініціативи" було направлено до країн Азії.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".