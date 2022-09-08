Банки заробили на різниці курсів валют 19 мільярдів гривень

У ІІ кварталі банки заробили на торгівлі валютою 12,4 млрд грн – вшестеро більше, ніж за такий самий період минулого року. За результатами липня показник зріс ще більше, до 19,1 млрд грн.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Forbes.

Зазначається, що режим кількох курсів валют, який фактично існує з перших тижнів повномасштабного війни, дозволив банківській системі заробити на валютообмінних операціях та стати прибутковою.

Так, у другому кварталі прибуток банківського сектору від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти зріс у порівнянні з минулорічним показником в 6 разів.

Також зросла і частка результату купівлі-продажу валюти у операційних доходах банків. За результатами ІІ кварталу вона сягнула 22,5%. За підсумком січня-березня було лише 6,6%, у другому кварталі 2021-го – 4,5%.

У липні банкам вдалось перекрити збиток перших шести місяців року. Вперше з початку війни банки отримали чистий прибуток – 3,4 млрд грн. Це сталось саме за рахунок збільшення результату від операцій купівлі-продажу валюти: станом на 1 липня вони зросли до 15,5 млрд грн, а на 1 серпня – вже до 19,1 млрд грн.

Найбільший прибуток від валютообмінних операцій закономірно отримав державний "Приватбанк": 8,3 млрд грн на 1 серпня. На другому місці – Універсал Банк (monobank) – 3,1 млрд грн, третій результат у "Ощадбанка" – 944 млн грн.

До середини квітня банки не могли продавати фізособам інвалюту взагалі. Пізніше НБУ зняв це обмеження та дозволив населенню купувати валюту в банках за умов, що курс не більше ніж на 10% вище за офіційний. Також банки могли продавати лише ту валюту, яку попередньо продали інші клієнти.

З 20 травня НБУ взагалі скасував обмеження на фіксований курс +10% і банки змогли самостійно вирішувати, за яким курсом продавати валюту (обмеження за обсягом збереглося). Це дозволило банкам значно збільшити свої прибутки від операцій з купівлі-продажу інвалюти.

За даними НБУ середній курс купівлі/продажу банками готівкової валюти у другому кварталі 2022 року становив 33,89-34,32 грн/$, тоді як офіційний курс НБУ становив 29,25 грн/$.

"Банки заробляють на різниці між курсами купівлі та продажу. За офіційним курсом купували у бізнесу (в основному у експортерів) та за офіційним + 1% купували в НБУ, а продавали за "ринковим" курсом вже з третьої декади квітня, тобто за тим курсом, який банки могли встановлювати самостійно", – коментує експерт з банків та банківського нагляду "Case Україна" Євген Дубогриз

Із 21 липня НБУ скорегував офіційний курс гривні на 25%, до 36,56 грн/$, а ринковий середній курс купівлі/продажу валюти у банках України становить 40,4-41 грн/$. Тобто тенденція зберігається, вважає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

"Банки і надалі зароблятимуть на різниці між офіційним та ринковим курсом, проте їхні прибутки дещо зменшаться", – додає він. Адже зараз різниця з офіційним курсом становить 10%. У червні – 21%, у липні – 18%.