Суд арештував мережу магазинів парфумерії Brocard, яка належать громадянці Росії

Суд наклав арешт на корпоративні права компаній, які займаються парфумерією, на суму 881 тис. грн, які належать громадянці РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Також арештовано вилучену продукцію у кількості понад 700 тис. одиниць та кошти, які перебувають на банківських рахунках цих компаній, у сумі понад 420 млн грн.

Правоохоронці не уточнюють назву парфумерної компанії, але за даними Інтерфакс-Україна, йдеться про мережу магазинів Brocard.

"За даними слідства, службові особи товариства, яке діє в сфері оптової та роздрібної торгівлі парфумерією і косметикою, реєстрували податкові накладні, занижуючи при цьому ціну продажу товару. У подальшому вони не відображали у податковій та фінансовій звітності підприємства фактичні обсяги операцій з реалізації продукції. Таким чином вони ухилилися від сплати податку на додану вартість на 33 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Крім того, посадовці компанії сформували штучний податковий кредит за нікчемними правочинами з надання рекламних послуг цим суб’єктом господарювання. Це призвело до заниження податку на додану вартість на 17,8 млн грн. Загалом до держбюджету не надійшло понад 50 млн грн, уточнили правоохоронці.

Досудове розслідування здійснює Бюро економічної безпеки України.

Раніше видання RAU із посиланням на лист "Brocard Україна" компаніям-партнерам повідомило, що мережу магазинів Brocard купив французький парфумерний холдінг Philippe Benacin Holding.

Однак 16 червня Антимонопольний комітет (АМКУ) заявив, що не надавав дозволу французькому косметичному холдингу Philippe Benacin на придбання 100% двох українських компаній, яким належать активи мережі в Україні, – ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон".

На початок 2022 року мережа Brocard налічувала близько 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії становив 1,8 тис. працівників. За даними компанії, загальний товарообіг мережі у 2020 році становив 4,13 млрд грн.

З 2010 року "Брокард-Україна" належав офшорному кіпрському холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компаній "Брокард-Україна" була власниця російської мережі "Л'Етуаль" Тетяна Володіна.