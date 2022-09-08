В органах ДРАЦС запрацював шеринг електронного паспорта в "Дії"

Міністерство юстиції спільно з Міністерством цифрової трансформації запроваджують нову послугу – шеринг цифрових документів у "Дії" для органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

"Відтепер в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян запроваджена інформаційна взаємодія між Міністерством юстиції та Міністерством цифрової трансформації щодо перевірки е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон з можливістю отримання їх електронних копій", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадяни, відвідуючи органи ДРАЦС під час замовлення та отримання адміністративних послуг, можуть пред’явити електронний паспорт у застосунку "Дія" та поділитися цифровою копією документа.

"Ми впевнені, що шеринг збереже час відвідувачам та спростить процедуру надання зайвих папірців. Тепер не потрібно хвилюватись, якщо ви забули документ дома чи по дорозі до органів державної реєстрації актів цивільного стану, шукати, де зробити ксерокопію паперового документа", – зазначив заступник міністра юстиції Сергій Орлов.

Щоб відвідувачам поділитися копією е-паспорта, необхідно: відкрити паспорт у застосунку "Дія", натиснути на нього та обрати штрихкод, надати штрихкод працівнику ДРАЦС для зчитування, підтвердити запит на передачу даних у застосунку "Дія".

Цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану. Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції: підтвердження особи та передача копій електронних документів реєстратору.

У міністерстві уточнили: щоб скористатися послугою шерингу, необхідно оновити "Дію" до останньої версії.