"Нафтогаз" відкриє перші заправки на базі мережі Glusco, що належала другу Медведчука

НАК "Нафтогаз України" у вересні запустить 30 автозаправних комплексів (АЗК) у столиці та Київській області під брендом U.GО на базі активів арештованої мережі Glusco.

Як повідомляє пресслужба компанії, решту АЗК запустять за результатами узгодження усіх необхідних юридичних процедур з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Компанія зосередилась на максимально швидкому задоволенні потреб ринку. Тож ми свідомо вирішили розпочати роботу ще до повного завершення зміни фірмового стилю АЗК. Окрім того, такий крок дозволить якомога швидше відновити роботу арештованих активів, працевлаштувати людей та сплачувати податки й збори до бюджету України", – зазначив директор ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Володимир Бичков.

У "Нафтогазі" нагадали, що перші АЗК під брендом U.GO розпочали роботу у 2017 року в Харкові та області. Торговельна марка U.GO належить АТ "Укргазвидобування".

Із 2022 року права на її використання має також ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", в планах якого – розширення мережі в інших регіонах.

Зазначається, що обидва товариства у складі "Нафтогазу" самостійно обиратимуть постачальників для мереж АЗК в своєму управлінні та провадитимуть самостійну цінову політику.

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Як повідомлялося, 13 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України". Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що йдеться про 172 заправки компанії Glusco.

За тиждень після цього пресслужба Glusco оголосила, що власником кіпрської компанії Snel Energy LTD (формальний власник мережі АЗС Glusco) з 29 березня став громадянин Кіпру Александрос Александр, хоча лише у грудні минулого року її офіційним власником називали пов’язаного з РФ грецького бізнесмена Димитріоса Аніфантакіса.

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснєфть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснєфти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Моїсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.

Нагадаємо, зареєстрований у Швейцарії трейдер Proton Energy S.A. припинив постачання нафтопродуктів до України з 1 квітня 2021 року. Це сталося після обшуків у мережі автозаправних станцій Glusco, які провели представники Служби безпеки та Нацполіції у справі щодо ухилення податків на суму близько 240 млн грн.