В уряді України спростували заяви Путіна про вивезення українського зерна до Європи (оновлено)

Дві третини українського зерна, який наша держава вже відправила через "зерновий коридор" до іноземних споживачів, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу, а не до Європи, про шо напередодні заявив російський президент Владімір Путін.

Про це заявиви міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба МЗС.

"Відновлення українського продовольчого експорту через "зерновий коридор" позитивно вплинуло на зниження цін на ринку продовольства. Це важливо для пом’якшення наслідків продовольчої кризи, особливо для найвразливіших країн. В серпні, щойно відбулися перші відвантаження з українських портів, ціни на пшеницю знизилися щонайменше на 5%. Це реальні факти, а вигадки росіян про направлення зерна лише в Європу просто не відповідають дійсності", – заявив Кулеба.

Міністр зауважив, що з початку роботи "коридору" кораблі з українським зерном відбули до портів Єгипту, Ємену, Ізраїлю, Ірану, Індії, Китаю, Республіки Корея, Лівії, Сомалі, Судану, Джибуті, Туреччини та країн ЄС.

Він зауважив, що Росія може навмисно озвучувати сумніви в ефективності "зернового коридору", готуючись торгуватися та шантажувати світ з наближенням завершення 120 днів "зернової" ініціативи.

Кулеба також закликав країни-реципієнти української сільськогосподарської продукції вимагати від Росії не перешкоджати функціонуванню "зернового коридору" та продовжити його дію.

Своєю чергою у Міністерстві інфраструктури уточнили, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством і до сьогодні уже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. Найбільшими імпортерами агропродукції стали країни Азії – 43,9% від загального обсягу..

"Зокрема, в країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн, в Європу – 32 судна з 0,85 млн тонн, а в Африку – 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції", – наголосили у відомстві.

Якщо говорити тільки про Африку, то в Єгипет було відправлено 8 суден (192 тис. тонн зерна), Судан – 3 судна (115 тис. тонн), Кенію – 1 судно (50 тис. тонн), Алжир – 1 судно (44 тис. тонн), Сомалі – 1 судно (29 тис. тонн), Джибуті – 1 судно (23 тис. тонн) та Лівію – 1 судно (16,5 тис. тонн).

Також в межах допомоги населенню Африки, яке за даними ООН перебуває на порозі гуманітарної катастрофи, вже відправлено 2 судна, зафрахтовані безпосередньо Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП). На їх борту понад 60 тис. тонн пшениці для жителів Ємену та Ефіопії.

Окрім цього, завдяки партнерам з ООН уже закуплено ще 190 тис. тонн зернових для подальшого експорту до держав африканського континенту.

Напередодні президент РФ Владімір Путін заявив, що варто обмежити вивезення зерна з українських портів та пообіцяв порадитися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За його словами, "Москва зробила все, щоби українське зерно було вивезене". Проте в результаті воно ніби було спрямоване не в країни, що розвиваються, а до Європи, зазначив він.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".