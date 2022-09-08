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У Швейцарії призупинили процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2"

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поток,северный

Процедура банкрутства оператора російського "Північного потоку-2" – Nord Stream 2 AG – припинена до січня 2023 року.

Про це йдеться в офіційному торговому бюлетені Швейцарії, передає liga.net.

Зазначається, що припинення банкрутства діятиме з 10 вересня 2022 року до 10 січня 2023 року включно.

Водночас швейцарський суд продовжив тимчасовий мораторій на виплату позик компанії на чотири місяці за заявою Nord Stream 2 AG. Компанія Transliq AG зберегла свій статус тимчасового керівника.

Як повідомлялося, у лютому канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації газопроводу "Північний потік-2" на тлі визнання Москвою самопроголошених "Л/ДНР".

У травні суд кантону Цуг (Швейцарія) призупинив процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG на чотири місяці – до 10 вересня 2022 року

Автор: Юлiя Недашківська
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Зрада! Швейцарський фронт!
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08.09.2022 10:51 Відповісти
 
 