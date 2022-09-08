Угорщина передумала просити Євросоюз зняти санкції з трьох російських олігархів, – Politico

Угорщина тимчасово відмовилася від своєї вимоги скасувати санкції ЄС проти трьох російських олігархів – Петра Авена, Віктора Рашнікова та Алішера Усманова.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що попередня позиція Будапешта могла зірвати продовження антиросійських санкцій.



Напередодні зустрічі представників ЄС Чехія, яка головує в Раді ЄС, досягла згоди з угорцями, відклавши це питання до наступного перегляду санкційних списків через пару місяців.

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк із посиланням на джерела повідомив, що Будапешт погрожує завадити продовженню деяких санкцій ЄС проти РФ, якщо і далі збережуться персональні санкції проти трьох російських олігархів.

За словами співрозмовників журналіста, Угорщина вимагає скасування персональних санкцій проти олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. Будапешт хоче вилучити їх зі списку. На додачу, Угорщина добивається винятків з санкцій щодо російських банків для гуманітарних організацій.

Співрозмовники припускають, що Угорщина у такий спосіб тисне на Брюссель, щоб зрушити важливе для себе питання – затвердження "ковідного" пакета європейських коштів для Угорщини, яке затримується через питання Брюсселя до проблем з верховенством права в цій країні.

Як повідомлялося, раніше Угорщина офіційно виступила проти запровадження візових обмежень для росіян або ускладнення процедури видачі віз. Крім того, Будапешт обіцяє блокувати нові енергетичні санкції проти РФ.

Під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку".

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.