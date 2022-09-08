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Новини Енергетика
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нафта (4379) Росія (11617) санкції (3439) Євросоюз (4389)

Росія експортує нафтопродукти до ЄС, перевантажуючи їх на судна під прапорами країн Європи

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танкер,корабель

Попри санкції Заходу російські танкери все одно експортують нафтопродукти у Європу, перевантажуючи їх на судна під прапорами країн ЄС.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Журналісти виявили, зокрема, дві налагоджені схеми.

Перша полягає в тому, що наповнені російські танкери виходять з російських портів, зупиняються у Чорному морі поблизу Румунії, а там відбувається перевантаження на судна під прапорами країн ЄС, які доставляють нафтопродукцію у порти інших країн, включно з країнами Євросоюзу.

Наприклад, 27 липня російський танкер Mekhanik Antonov біля порту Констанца перекачав свій вантаж на танкер із мальтійським прапором Georgia (власниця судна – грецька компанія). 28 та 29 липня Georgia доотримав вантаж із російського судна VF Tanker 8. VF Tanker 8 порожнім повернувся в Росію, а завантажений Georgia 10 серпня розвантажився у тому ж грецькому порту Agioi Theodoroi.

У другій схемі задіяний танкер-накопичувач з великою місткістю New Legend під прапором Ліберії, який вже п’ятий місяць непорушно стоїть у морі біля Констанци (Румунія).

Російські танкери регулярно наповнюють його з червня цього року. А New Legend у свою чергу перевантажує нафту чи нафтопродукти на інше судно. І вже це судно або заходить в європейський порт і розвантажується, або передає вантаж іншому судну, яке і прибуває в європейський порт.

Наприклад, 2 липня New Legend, який наповнюють російські танкери, дозавантажив мальтійське судно San Sebastian. San Sebastian перелив вантаж на грецький танкер Minerva Vaso. А Minerva Vaso 15 липня вивантажився у країні ЄС – Греції, в порту Agioi Theodoroi.

Російські танкери, задіяні у схемах, компанії – Volga Shipping (або російською – "Волжскоє пароходство") бізнесмена Володимира Лісіна. Він очолив рейтинг найбагатших людей Росії за версією російського Forbes у 2022 році.

На початку березня президент США Джо Байден заборонив імпорт нафти до США, а Євросоюз почав розробку плану поступової відмови від російських енергоносіїв.

У квітні, коли ЄС ухвалив черговий пакет санкцій проти Росії у відповідь на військову агресію проти України, у ньому йшлося про заборону надавати доступ до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії.

Автор: Юлiя Недашківська
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Санкции должны накладываться на все компании помогающие России и даже на страны те, которые помогают России деньгами. Они спонсируют войны России.
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08.09.2022 11:39 Відповісти
Пока не начнут наказывать покупателей это не закончится
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08.09.2022 14:18 Відповісти
 
 