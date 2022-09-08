На сектор безпеки й оборони наступного року направлять понад 1 трильйон, – Зеленський

Понад 1 трлн грн у 2023 році буде направлено на сектор безпеки й оборони.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він зазначив, що провів нараду з головою уряду, міністром фінансів, профільним заступником керівника Офісу президента щодо проєкту бюджету на наступний рік.

"Зрозуміло, що це буде бюджет країни, що воює. Перше. Понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки й оборони. Це буде пріоритетом номер один", – наголосив глава держави.

Другим пунктом Зеленський назвав соціальні зобов’язання, які мають забезпечуватися в повному обсязі. Зокрема, уряду поставлено завдання наступного року забезпечити індексацію пенсій для всіх пенсіонерів.

"Третій пункт. Щоб пройти цей час і забезпечити фінансову, соціальну стабільність, треба максимально скоротити всі некритичні видатки держави, все те, що не допомагає обороні, не допомагає економічному розвитку країни, соціальному та культурному забезпеченню наших людей. Відповідно, уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Очікую від урядовців пропозицій", – підкреслив президент.

Крім того, за його словами, буде збережена програма кредитування "5-7-9%". Також діятимуть й інші програми та рішення, які мають допомогти бізнесу працювати, зберігати робочі місця, залучати нових працівників.

"І пʼяте. Буде створений спеціальний фонд відновлення, який наповнюватиметься зокрема за рахунок конфіскованих російських активів", – зазначив Зеленський.

Президент розраховує, що проєкт бюджету буде поданий до Верховної Ради вчасно, як це й передбачено законом.