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РНБО ухвалила санкції проти понад 600 осіб із керівної верхівки РФ, – Зеленський

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зеленський

Рада національної безпеки і оборони України у середу ухвалила рішення щодо застосування обмежувальних заходів до 606 фізичних осіб, які належать до керівної верхівки РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"28 членів Ради безпеки Росії, 154 члени Ради Федерації Росії, 424 депутати Держдуми Росії. Усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей. І жоден із них не уникне відповідальності – це тільки питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо й усі інші кроки", – заявив він.

Крім того, за словами глави держави, у середу Служба безпеки провела важливу операцію щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території нашої країни.

"Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії", – наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що на підставі пропозиції СБУ та згідно з чинним законодавством ухвалив рішення про припинення українського громадянства тих підсанкційних осіб, у яких було виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське.

Автор: Юлiя Недашківська
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А проти Новінського, Бойка, Рабіновича, Шуфрича? Тупий кокаїнщик навіть не уявляє що таке державне будівництво.
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08.09.2022 10:00 Відповісти
"контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде" - кроме Бениной
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08.09.2022 11:18 Відповісти
Для тих хто багато любе зявлятися на ТБ екранах

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08.09.2022 11:46 Відповісти
Що толку в Україні півроку тому фрташа внесли в санкційний список українці до тепер платять фірташу за доставку газу своїми трубами піар влади молюска валяє дурака
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08.09.2022 13:45 Відповісти
 
 