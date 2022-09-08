РНБО ухвалила санкції проти понад 600 осіб із керівної верхівки РФ, – Зеленський

Рада національної безпеки і оборони України у середу ухвалила рішення щодо застосування обмежувальних заходів до 606 фізичних осіб, які належать до керівної верхівки РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"28 членів Ради безпеки Росії, 154 члени Ради Федерації Росії, 424 депутати Держдуми Росії. Усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей. І жоден із них не уникне відповідальності – це тільки питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо й усі інші кроки", – заявив він.

Крім того, за словами глави держави, у середу Служба безпеки провела важливу операцію щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території нашої країни.

"Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії", – наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що на підставі пропозиції СБУ та згідно з чинним законодавством ухвалив рішення про припинення українського громадянства тих підсанкційних осіб, у яких було виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське.