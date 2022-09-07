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Міненерго створило оперативний штаб з контролю за проходженням опалювального сезону

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міненерго

Міністерство енергетики створило оперативний штаб із забезпечення моніторингу проходження підприємствами енергетики осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

Про це йдеться в наказі міністерства №299 від 5 вересня, повідомляє пресслужба Міненерго.

Метою створення оперативного штабу вказано забезпечення постійного моніторингу основних показників роботи електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів під час проходження ОЗП.

Штаб також має оперативного визначати ризики і загрози порушення безпеки постачання електричної енергії споживачам у випадку можливого дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та/або доступних генеруючих потужностей та напрацювань відповідних рішень для оперативного реагування.

Автор: Михайло Орлюк
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