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Франція створила максимальні запаси газу напередодні зими

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франция

Мета французького уряду максимально заповнити газосховища до зими вже досягнута.

Про це міністр енергетичного переходу країни Аньєс Паньє-Рюнаше заявила в ефірі каналу CNews, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми досягли максимального рівня наших запасів газу... Ці резерви газу забезпечують 50% всього нашого зимового споживання, тобто ми добре підготовані", – сказала міністр.

Наприкінці серпня повідомлялося, що французькі сховища газу заповнені на 90,6%. заповнення. Паньє-Рюнаше уточнила, що сховища не можна заповнити на 100%, оскільки ще має залишатися певний незаповнений обсяг.

У понеділок президент Франції Емманюель Макрон заявив про стан "енергетичної війни", в якому перебуває його країна.

"Ми на війні, це реальний факт", –- сказав Макрон під час пресконференції у Єлисейському палаці. Він вважає, що Франція має прагнути до "швидшого виробництва альтернативних джерел електроенергії".

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Як повідомлялося, на початку вересня "Газпром" призупинив постачання газу французькій компанії Engie, пояснивши це неотриманням оплати за липень у повному обсязі.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджував, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді. Однак російський монополіст досі відмовляється забирати відремонтовану турбіну, водночас зменшивши постачання газу "Північним потоком" до Європи до 20% його потужності.

Автор: Михайло Орлюк
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