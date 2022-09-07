Попит на електромобілі в Україні зріс з початку року на 42%

У серпні 2022 року український автопарк поповнили 1 489 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже удвічі більше ніж торік. Однак у порівнянні з липнем 2022 року попит на BEV зменшився на 14%.

Як повідомляє "Укравтопром", основну масу зареєстрованих у серпні електромобілів склали легкові авто – 1 397 штук (нових – 152, уживаних – 1 245).

Найпопулярнішим в країні електрокаром залишається Nissan Leaf. За місяць українську реєстрацію отримали 297 авто цієї моделі.

Другий результат у Volkswagen ID.4 – 154 авто.

На третьому місці Volkswagen е-Golf – 150 штук.

Четвертим за популярністю став електромобіль Renault Zoe – 97 авто.

Замикає топ-5 серпневого ринку електромобілів – Tesla Model 3, в її заліку 60 реєстрацій.

Із 92 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, 40 були моделі Renault Kangoo Z.E.

Усього за вісім місяців з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли 7 366 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.