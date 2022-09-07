Банкіри спрогнозували збереження облікової ставки Нацбанку на рівні 25%

Національний банк України на засіданні 8 вересня збереже облікову ставку на рівні 25%.

Це прогнозує більшість банкірів, опитаних агентством Інтерфакс-Україна.

"Із моменту останнього засідання НБУ з монетарної політики в липні, коли облікова ставка збереглася на рівні 25%, обставини грошового ринку істотно не змінилися. Швидше можна говорити навіть про те, що умови, що склалися, посилюють аргументи на користь стабільної ставки. Відповідно, вірогіднішим є збереження у вересні стабільної ставки 25% річних", – сказав начальник аналітичного відділу "Альфа-Банку" Олексій Блінов.

У той самий час, зазначив він, регулятор може відчувати деяку незадоволеність повільним переглядом ринкових ставок, тому не виключені будь-які технічні рішення щодо додаткового посилення монетарної трансмісії за стабільної облікової ставки.

Директор департаменту ризик-менеджменту "Акордбанку" Микола Войтков також не очікує зміни облікової ставки регулятором на найближчому засіданні правління та аргументує це низкою факторів.

"По-перше, інфляція в Україні залишається на відносно високому рівні та передумови для її уповільнення в найближчі місяці відсутні, зокрема через сезонні фактори. По-друге, частина видатків бюджету фінансується через емісію НБУ, і високі ставки на ринку дозволяють частково забрати гривню з валютного ринку та знизити тиск на валютний курс", – пояснив банкір.

Крім того, він зазначив, що після останнього підвищення облікової ставки в червні, враховуючи незначний тимчасовий лаг, очікуваний регулятором ефект від цієї зміни ще тільки починає давати позитивні результати.

Читайте також: Нацбанк оцінив вплив фіксованого курсу гривні на стримування інфляції

Його думку поділяє аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук.

"Очікуємо на збереження облікової ставки незмінною цього тижня. Інфляція продовжує зростати, рівновага на валютному ринку залишається дуже хисткою і потребує інтервенцій НБУ, зберігається потреба у фінансуванні дефіциту бюджету з боку Нацбанку", – зазначив Хведчук.

Він додав, що інфляційні ризики все ще високі та потребують жорсткої монетарної політики.

"Я дотримуюсь консервативного сценарію і вважаю, що Нацбанк залишить облікову ставку на поточному рівні. Для цього, на мою думку, є дві ключові передумови. По-перше, за даними Держстату, за підсумками липня інфляція зросла на 0,7 в.п. – до 22,2% у річному обчисленні.Це дуже високий показник, але він менший за очікування НБУ, що вже досить непоганою новиною. По-друге, мета, з якою НБУ підвищував ставку до 25% на початку червня, ще не досягнута", – зазначив голова правління "Юнекс Банку" Іван Світек.

За його словами, відсоткові ставки за депозитами зросли з моменту підвищення облікової ставки у червні досить суттєво, але ринок зберігає потенціал для зростання доходності депозитів, що дозволяє зберегти ставку на поточному рівні.