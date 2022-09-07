Кабмін затвердив виплату дивідендів "Приватбанку" на 28 мільярдів

Кабінет міністрів затвердив спрямування 80% прибутку державного "Приватбанку" на виплату дивідендів до держбюджету.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Затверджено річний звіт акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" за 2021 рік. Затверджено спрямування 80% чистого прибутку банку за 2021 рік в розмірі 28,04 млрд гривень на виплату дивідендів до державного бюджету", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, "Приватбанк" за рішенням уряду авансом перерахував до державного бюджету 28 млрд грн річних дивідендів ще на початку березня, після російського повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді ж "Приватбанк" перерахував до бюджету понад 5 млрд грн авансових податкових платежів.

Відповідно до попередніх результатів фінансово-господарської діяльності банку у 2021 році чистий прибуток "Приватбанку" становить 35 млрд грн.

Нагадаємо, за підсумками 2020 року "Приватбанк" отримав 25,3 млрд грн прибутку, що на 7,3 млрд грн менше, ніж у 2019 році (32,6 млрд грн).