БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
928 відвідувачів онлайн
Новини ВладаЕнергетика
1 387 1
Кабмін (7237) експорт (3421) вугілля (1827)

Кабмін повністю заборонив експорт українського вугілля

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

уголь

Кабінет міністрів встановив нульові квоти на експорт вугілля українського походження, включно із коксівним.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram

"Внесено зміни до Обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 №1424, в частині повної заборони експорту вугілля українського походження за кодом згідно з УКТЗЕД 2701", – повідомив Мельничук.

Код УКТЗЕД 2701 охоплює вугiлля кам'яне, антрацит, брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля, а також коксiвне вугiлля.

У червні Кабінет міністрів вже встановив нульові квоти на експорт вугілля, однак обмеження не поширювалося на коксівне вугілля, яке використовується у металургії.

Нагадаємо, у травні енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова почав експорт вугілля до Польщі. Загалом ДТЕК планував відвантажувати до Польщі приблизно 100-150 тис. тонн на місяць – той обсяг, який залишається після забезпечення своїх ТЕС та інших споживачів.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хм... А не поздновато?
показати весь коментар
07.09.2022 19:49 Відповісти
 
 