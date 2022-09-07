Кабмін повністю заборонив експорт українського вугілля

Кабінет міністрів встановив нульові квоти на експорт вугілля українського походження, включно із коксівним.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Внесено зміни до Обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 №1424, в частині повної заборони експорту вугілля українського походження за кодом згідно з УКТЗЕД 2701", – повідомив Мельничук.

Код УКТЗЕД 2701 охоплює вугiлля кам'яне, антрацит, брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля, а також коксiвне вугiлля.

У червні Кабінет міністрів вже встановив нульові квоти на експорт вугілля, однак обмеження не поширювалося на коксівне вугілля, яке використовується у металургії.

Нагадаємо, у травні енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова почав експорт вугілля до Польщі. Загалом ДТЕК планував відвантажувати до Польщі приблизно 100-150 тис. тонн на місяць – той обсяг, який залишається після забезпечення своїх ТЕС та інших споживачів.