Чеська фінансова група PPF позбулася бізнесу в Росії

Чеська інвестиційно-фінансова група PPF Group і її дочірня компанія Home Credit завершили продаж свого російського банку Home Credit&Finance Bank ("ХКФ-банк"), до складу якого входили інші дочірні компанії.

Як повідомляється у заяві групи, контроль над її російськими перейшов до групи місцевих інвесторів, що означає вихід PPF і Home Credit Group з російського банківського ринку.

"Уся транзакція, здійснена в повній відповідності до чинних нормативних вимог у Росії, була проведена впорядковано, щоб забезпечити безперервність роботи співробітників і клієнтів Home Credit, а банк продовжував працювати", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці червня PPF продала контрольні частки у російських "дочках" за 26,4 млрд руб., зокрема 50,5% акцій свого місцевого банку. Зараз компанія закрила угоду з продажу решти 49,5% акцій.

Російський "ХКФ-банк" за обсягом роздрібного портфеля входив у топ-15 (213,5 млрд руб.) серед російських банків. За підсумками 2021 року за розміром активів банк перебував на 30 місці в РФ (300 млрд руб.). У банківської групи 36 млн клієнтів. Чистий прибуток за МСФЗ за підсумками минулого року склав 15,4 млрд руб.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чеські власники "ХКФ-банку" прийняли принципове рішення про вихід з російських активів.