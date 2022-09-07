Єврокомісія представить п’ять заходів для подолання енергетичної кризи

Єврокомісія виділила п’ять ключових заходів, які допоможуть захистити споживачів та бізнес в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці в країнах ЄС.

Про це заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми стикаємося з астрономічними цінами на електроенергію для домашніх господарств та компаній та з величезною волатильністю ринку. Тому ми висунемо комплекс негайних заходів, які захистять вразливих споживачів та бізнес та допоможуть їм адаптуватися", – йдеться в тексті заяви фон дер Ляєн.

Як повідомила фон дер Ляєн, такими негайними заходами стануть економія електроенергії, обмеження доходів, що виробляють електроенергію з низьковуглецевих джерел компаній, нафтогазових компаній, запровадження державної підтримки для енергокомпаній інших видів генерацій в умовах високої волатильності ринків, а також запровадження цінових обмежень на російський газ.

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"Ми зіткнулися з надзвичайною ситуацією, тому що Росія є ненадійним постачальником і маніпулює нашими енергетичними ринками. Ми підвищили нашу готовність і послабили контроль Росії над нашими енергопостачаннями за рахунок скорочення попиту, що дозволило нашим загальним сховищам досягти запасу 82%", – зазначила голова ЄК. .

За її словами, країни ЄС за рахунок диверсифікації збільшили постачання СПГ або трубопровідного газу зі США, Норвегії, Алжиру, Азербайджану та інших країн, і зараз Норвегія постачає в ЄС газу більше, ніж Росія. Також здійснюються величезні інвестиції у відновлювані джерела енергії.

"Але ми також бачимо, що маніпулювання ринками газу має побічний ефект на ринок електроенергії", – наголосила фон дер Ляєн.

Як першочерговий захід для проходження енергокризи вона назвала впровадження практики розумної економії електроенергії.

"Нам потрібна стратегія, щоб згладити піки, які впливають на ціни на електроенергію. Ми запропонуємо обов'язкову мету скорочення споживання електроенергії в години пік. І ми будемо тісно співпрацювати з державами-членами для досягнення цієї мети", – повідомила голова ЄК.

По-друге, ЄК запропонує обмежити доходи компаній, які виробляють електроенергію з низькими витратами, до яких належать відновлювані джерела енергії, розмір доходів яких суттєво перевищує їхню собівартість.

"Настав час для споживачів отримати вигоду з низьких витрат на низьковуглецеві джерела, таких як відновлювані джерела. Тому ми запропонуємо перенаправити цей несподіваний прибуток, щоб допомогти вразливим людям та компаніям адаптуватися", – уточнила фон дер Ляєн.

Наступною ініціативою Єврокомісії є аналогічні дії щодо нафтогазових компаній, які отримали високий прибуток на фоні цінового стрибка на енергоносії.

Водночас, ЄК має намір запровадити державну підтримку для тих енергетичних компаній, які зазнають збитків на тлі високої волатильності ринків.

"І по-п'яте, ми запропонуємо обмеження на російський газ. Мета тут дуже ясна. Ми маємо скоротити доходи Росії, які Путін використовує для фінансування цієї жорстокої війни проти України", – констатувала голова ЄК.

Як вона доповнила, нині трубопровідний газ Росії становить лише 9% загального газового імпорту в ЄС, тоді як на початку війни ця цифра дорівнювала 40%.