Суд передав АРМА понад 50 цистерн з паливом для російської армії

Суд передав в управління АРМА понад 50 залізничних вагонів-цистерн, які були ввезені на територію України з Білорусі напередодні війни та мали забезпечувати потреби російської армії у перші дні агресії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України, білоруські компанії уклали з українськими фірмами контракти на поставку дизельного палива у вагонах-цистернах. Це паливо призначалося для заправки військової техніки російської армії після її вторгнення через північні кордони України.

"23 лютого вагони-цистерни перетнули українсько-білоруський кордон. А вже 26 лютого ешелон з паливом для колон російських військ, який прибув на залізничну станцію "Низківка", був знищений українською артилерією", – зазначається у повідомленні.

У квітні 2022 року в межах розпочатого кримінального провадження слідчі провели огляд місця події та вилучили придатні до використання вагони-цистерни. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на це майно накладено арешт.