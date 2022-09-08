БЕБ виявило схему ухилення від сплати податків на 108 мільйонів. Ймовірно, йдеться про компанії Фірташа (оновлено)
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Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили службових осіб групи компаній, які здійснюють оптову торгівлю мінеральними добривами, в організації схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Пресслужба БЕБ не називає компанії, які фігурують у розслідуванні, однак вказує, що їх діяльність "пов’язують із відомим бізнесменом, який входить до переліку найбагатших українців", а минулого року він потрапив до санкційного списку РНБО.
Таким чином, може йтися про Дмитра Фірташа, який контролює низку найбільших виробників добрив в Україні та внесений до санкційного списку у червні минулого року.
"У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за участі зазначених підприємств оформлювались безтоварні фінансово-господарські операції. Товариство-вигодонабувач, фіктивно закуповувало мінеральні добрива у згаданих компаній, з метою завищення податкового кредиту з податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в розмірі понад 108 млн грн", – зазначається у повідомленні БЕБ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) здійснюється Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Після публікації новини pr-служба Group DF надіслала коментар свого адвоката, який заявляє, що група відкидає висунуті звинувачення з боку Бюро економічної безпеки.
"Ми повністю відкидаємо висунуті проти нашого бізнесу звинувачення з боку Бюро економічної безпеки. Звинувачення не мають під собою жодного юридичного підґрунтя. Наголошуємо, що детективи Бюро мають усю необхідну інформацію, у тому числі отриману від компаній групи, яка підтверджує, що податки сплачені у повному обсязі та у чіткій відповідності до законодавства України", - цитує pr-служба Group DF слова адвоката Романа Чишинського.
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вместе с Коломойским.
під кремлівським керівництвом мав фактично безлімітний кредит в газпромбанку на скупівлю стратегічних українських підприємств.
для Стефанчука-Зеленського какаяразніца, аби бабло в асвальт під час Війни проти московіі !!!
Люстрацій уже не буде!!