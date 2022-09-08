БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
942 відвідувача онлайн
Новини Корупція
2 124 13
податки (1982) санкції (3439) Фірташ (604) Бюро економічної безпеки (256)

БЕБ виявило схему ухилення від сплати податків на 108 мільйонів. Ймовірно, йдеться про компанії Фірташа (оновлено)

Новини БізнесЦензор Корупція

фирташ,фірташ

Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили службових осіб групи компаній, які здійснюють оптову торгівлю мінеральними добривами, в організації схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Пресслужба БЕБ не називає компанії, які фігурують у розслідуванні, однак вказує, що їх діяльність "пов’язують із відомим бізнесменом, який входить до переліку найбагатших українців", а минулого року він потрапив до санкційного списку РНБО.

Таким чином, може йтися про Дмитра Фірташа, який контролює низку найбільших виробників добрив в Україні та внесений до санкційного списку у червні минулого року.

"У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за участі зазначених підприємств оформлювались безтоварні фінансово-господарські операції. Товариство-вигодонабувач, фіктивно закуповувало мінеральні добрива у згаданих компаній, з метою завищення податкового кредиту з податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в розмірі понад 108 млн грн", – зазначається у повідомленні БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) здійснюється Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Після публікації новини pr-служба Group DF надіслала коментар свого адвоката, який заявляє, що група відкидає висунуті звинувачення з боку Бюро економічної безпеки.

"Ми повністю відкидаємо висунуті проти нашого бізнесу звинувачення з боку Бюро економічної безпеки. Звинувачення не мають під собою жодного юридичного підґрунтя. Наголошуємо, що детективи Бюро мають усю необхідну інформацію, у тому числі отриману від компаній групи, яка підтверджує, що податки сплачені у повному обсязі та у чіткій відповідності до законодавства України", - цитує pr-служба Group DF слова адвоката Романа Чишинського.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Фірташ- завжди був кремлівським козачком в Україні,

під кремлівським керівництвом мав фактично безлімітний кредит в газпромбанку на скупівлю стратегічних українських підприємств.
показати весь коментар
07.09.2022 20:09
+2
Объявить устный выговор. Выделить 1 млрд из бюджета на расследование.
показати весь коментар
07.09.2022 20:26
+1
Все в пользу ЗСУ‼️
показати весь коментар
07.09.2022 19:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Конфисковать ВСЕ ‼️ТОЛЬКО НЕ ТАК , КАК С МУРАЕВЫМ ПЕРЕПИСАЛИ НА ШАВКУ СЕПАРА ЗЕЛЕНСКОГО ,А 4-й КАНАЛ НА ДЕРЬМАКА‼️‼️‼️
показати весь коментар
07.09.2022 19:27 Відповісти
Слюсарева , за пару дней до войны смылся в Крым , а теперь делишки с Зе проворачивают
показати весь коментар
07.09.2022 19:35 Відповісти
Все в пользу ЗСУ‼️
показати весь коментар
07.09.2022 19:29 Відповісти
Фирташ-- неприкасаемый. Финансировал избирательную компанию
вместе с Коломойским.
показати весь коментар
07.09.2022 20:00 Відповісти
Это для терпил он неприкасаемый , а если президентом , будет Сергей Кривонос - Гнид -КРОТОВ , БАРЫГ НА КРОВИ , СПРУТ каламойши , хуже Коза Ностры , будет сидеть с полнейшей конфискацией ‼️
показати весь коментар
07.09.2022 20:58 Відповісти
Фірташ- завжди був кремлівським козачком в Україні,

під кремлівським керівництвом мав фактично безлімітний кредит в газпромбанку на скупівлю стратегічних українських підприємств.
показати весь коментар
07.09.2022 20:09 Відповісти
Объявить устный выговор. Выделить 1 млрд из бюджета на расследование.
показати весь коментар
07.09.2022 20:26 Відповісти
Зелені йому 50млрд списали)) тоді це 2 млрд уе було
показати весь коментар
07.09.2022 21:07 Відповісти
Сьомий місяць війни фірташ під санкціями збирає гроші з українців за транспортування газу обдгази незаконно забрав у вдасність ставленик російської мафії для чого в Україні мінюст
показати весь коментар
07.09.2022 21:56 Відповісти
Кого интересует , в это убогое время ,проблемы Фирташа ? Накуй он вообще упал , в этой жизни , ********....
показати весь коментар
07.09.2022 22:10 Відповісти
За стльки років і виявили у фірташа копійки вкрадені в України, а про млн доларів «забули» та списали його борги перед Україною і за аренду майна Державного!!
для Стефанчука-Зеленського какаяразніца, аби бабло в асвальт під час Війни проти московіі !!!
Люстрацій уже не буде!!
показати весь коментар
08.09.2022 00:00 Відповісти
в цього "пархатого"вже давно потрібно було всі активи націоналізувати
показати весь коментар
08.09.2022 09:11 Відповісти
А когда же очередь куратора слуг??? Что то о нём вообще ничего не слышно. Ау Изя… !!!! хоть бы какую то дешёвую гуманитарку беженцам купил… жадина-говядина!
показати весь коментар
08.09.2022 10:35 Відповісти
 
 