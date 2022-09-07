Ціни на нафту впали нижче $90 за барель вперше з початку лютого

Світові ціни на нафту падають під час торгів у вівторок.

Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures дешевшають на $2,88 або на 3,1% – до $89,95 за барель, свідчать дані Bloomberg.

Таким чином, ціна бареля Brent впала нижче $90 вперше з початку лютого.

Котирування ф'ючерсів на WTI на жовтень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $2,82 або на 3,25% – до $84,06 за барель.