Замість російського газу: Італійська Eni купує газові родовища в Алжирі

Італійська енергетична група Eni заявила, що погодилася придбати бізнес BP в Алжирі, включно з двома великими газовими родовищами.

Eni заявила, що отримає частки BP у газових родовищах In Salah та In Amenas на півдні Алжиру, повідомляє Reuters.

Разом із нещодавно підписаними новими контрактами з Berkine South і Block 404/208 рішення придбати бізнес ВР створює нові та синергетичні можливості розвитку, головним чином зосереджені на збільшенні видобутку газу, заявили в Eni.

Генеральний директор Клаудіо Дескальці відвідав Алжир разом із високопосадовцями італійського уряду на початку цього року, щоб підписати контракти на збільшення експорту газу з Алжиру до Італії, оскільки він може замінити російські постачання.

Eni має довгострокові газові контракти з державним енергетичним гігантом Sonatrach і має історичні зв’язки з Алжиром.