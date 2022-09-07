Путін погрожує "заморозити" Європу у відповідь на обмеження цін на російські нафту та газ

Якщо країни Заходу вирішать обмежити ціни на російські енергоносії, Росія повністю припинить постачати нафту, вугілля та газ до цих країн.

Про це під час пленарного засідання Східного економічного форуму заявив російський президент Владімір Путін, повідомляє місцева редакція Forbes.

"Лімітування цін на наші енергоносії є абсолютно тупим рішенням. Якщо хтось спробує його реалізувати, ні до чого хорошого для тих, хто приймає це рішення, воно не приведе", – сказав Путін.

За його словами, якщо Захід висуватиме вимоги, що суперечать контрактним зобов'язанням, Росія просто не виконуватиме їх, попри те, що російська влада сама змінювала умови контрактів в односторонньому порядку.

"Взагалі нічого не постачатимемо, якщо це суперечить нашим інтересам – у цьому випадку економічним. Ні газ не постачатимемо, ні нафту, ні вугілля, ні мазут. Нічого не постачатимемо", – пригрозив Путін.

Він зазначив, що ті, хто намагається нав'язати Росії невигідні умови, "не в тому становищі перебувають сьогодні, щоби диктувати нам свою волю".

"Нехай схаменуться... Нічого нав'язаного робити не будемо. Нам залишиться лише одне – як у відомій російській казці, примовляти: "Мерзни-мерзни вовчий хвіст", – додав російський президент.

На думку Путіна, західні політики мають два шляхи вирішення енергокризи: субсидувати високі ціни на паливо або скорочувати споживання. За його словами, перший варіант невигідний, оскільки не дозволить змінити поведінку споживачів, а в умовах дефіциту ціни на енергоносії зростатимуть. Другий варіант, на думку російського президента, соціально небезпечний і може довести до вибуху.

Як повідомлялося, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала розгляд пропозицій щодо встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ.

Своєю чергою країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту. Міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з лютого 2023 року.

У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.