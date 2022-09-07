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Новини Енергетика
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газ (7465) нафта (4378) Путін (907) Росія (11616) ціни (2968)

Путін погрожує "заморозити" Європу у відповідь на обмеження цін на російські нафту та газ

Новини БізнесЦензор Енергетика

путін

Якщо країни Заходу вирішать обмежити ціни на російські енергоносії, Росія повністю припинить постачати нафту, вугілля та газ до цих країн.

Про це під час пленарного засідання Східного економічного форуму заявив російський президент Владімір Путін, повідомляє місцева редакція Forbes.

"Лімітування цін на наші енергоносії є абсолютно тупим рішенням. Якщо хтось спробує його реалізувати, ні до чого хорошого для тих, хто приймає це рішення, воно не приведе", – сказав Путін.

За його словами, якщо Захід висуватиме вимоги, що суперечать контрактним зобов'язанням, Росія просто не виконуватиме їх, попри те, що російська влада сама змінювала умови контрактів в односторонньому порядку.

"Взагалі нічого не постачатимемо, якщо це суперечить нашим інтересам – у цьому випадку економічним. Ні газ не постачатимемо, ні нафту, ні вугілля, ні мазут. Нічого не постачатимемо", – пригрозив Путін.

Він зазначив, що ті, хто намагається нав'язати Росії невигідні умови, "не в тому становищі перебувають сьогодні, щоби диктувати нам свою волю".

"Нехай схаменуться... Нічого нав'язаного робити не будемо. Нам залишиться лише одне – як у відомій російській казці, примовляти: "Мерзни-мерзни вовчий хвіст", – додав російський президент.

На думку Путіна, західні політики мають два шляхи вирішення енергокризи: субсидувати високі ціни на паливо або скорочувати споживання. За його словами, перший варіант невигідний, оскільки не дозволить змінити поведінку споживачів, а в умовах дефіциту ціни на енергоносії зростатимуть. Другий варіант, на думку російського президента, соціально небезпечний і може довести до вибуху.

Як повідомлялося, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала розгляд пропозицій щодо встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ.

Своєю чергою країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту. Міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з лютого 2023 року.

У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Все идет к тому,что Европа сама откажется иметь дела с **********,да наладит поставки СПГ и увеличит альтернативную энергетику.Это дело ближайших пары-тройки лет.Самын большие проблемы ***** может сделать лишь этой зимой и то...думаю они вполне решаемы. А дальше,дальше будет весьма интересно наблюдать на такие вещи как газ в обмен на продовольствие,распад,анархию и гражданскую войну в куйлостане.
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07.09.2022 19:45
+5
Станом на липень 2022 року СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ мають більше експортних потужностей СПГ, ніж будь-яка інша країна, і експортували більше СПГ, ніж будь-яка інша країна. Експорт американського СПГ в середньому становив 11,1 Bcf/d протягом першого півріччя 2022 року. Понад 70% поставок СПГ США надійшло до Європи у першій половині 2022 року. Крім GOLDEN Pass LNG, будівництво якого почалося в 2019 році, нещодавно почали будівництво ще двох проектів на узбережжі Мексиканської затоки США. Після завершення три експортні проекти, що будуються, розширять пікові експортні потужності американського СПГ на сукупні 5,7 bcf/d до 2025 року.
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07.09.2022 16:36
+4
лапти - сосать, не только у вас есть нефть и газ, внезапно!
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07.09.2022 17:21
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Станом на липень 2022 року СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ мають більше експортних потужностей СПГ, ніж будь-яка інша країна, і експортували більше СПГ, ніж будь-яка інша країна. Експорт американського СПГ в середньому становив 11,1 Bcf/d протягом першого півріччя 2022 року. Понад 70% поставок СПГ США надійшло до Європи у першій половині 2022 року. Крім GOLDEN Pass LNG, будівництво якого почалося в 2019 році, нещодавно почали будівництво ще двох проектів на узбережжі Мексиканської затоки США. Після завершення три експортні проекти, що будуються, розширять пікові експортні потужності американського СПГ на сукупні 5,7 bcf/d до 2025 року.
показати весь коментар
07.09.2022 16:36 Відповісти
лапти - сосать, не только у вас есть нефть и газ, внезапно!
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07.09.2022 17:21 Відповісти
Запад сам виновен в том, что Россия настолько богатая стала и тысячи миллионеров и сотни миллиардеров и люди живут богато, что по несколько машин у всех. Россия Западу показывала, что бедная и Запад им денег давал, а на деле Россия не была бедная и была богатая и Запад еще больше бабла туда накачивал. с 24 февраля России перевели сотни миллиардов евро. Россия купается в деньгах. Та даже если вообще туда денег перестанут слать, то у России огромное сельское хозяйство развито и жрать им будет что в любом случае, ресурсов море и платежки будут все ровно маленькие. Политика США оказалась абсолютно работающая на врага. А теперь РФ после Холодной войны восстановилась и говорит, нам на все насрать и мы уничтожим весь Запад и плюс союзники диктаторы помогают России. Запад абсолютно идиоты! Сами помогли вскормить монстра, который и сьест этот Запад.
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07.09.2022 18:14 Відповісти
У спам кацапе.
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07.09.2022 20:31 Відповісти
ты на приколе??? я хочу уничтожить Россию. И надо смотреть реально на вещи. кормила пропаганда, что экономике РФ конец, а по факту смотрел, что резервы России выросли до пол триллиона долларов. я хочу это остановить все. А если смотреть пропаганду, то и узерба и остановить эти потоки невозможно будет. Запад 2 миллиарда в день россии дает в день. Это ты на кацапов работаешь, если пытаешься скрыть эту информацию и ты скрываешь деньги России.
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07.09.2022 20:38 Відповісти
а чувак в меме про елочку говорил что куй без соли доедает, а оказывается у него две машины. а автор ролика про белую ладу - это наверное его третья машина, разбогател на сынке...
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07.09.2022 21:05 Відповісти
зачем ты защищаешь экономику России???
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07.09.2022 22:07 Відповісти
русские должны сдохнуть с голоду! Нужно говорить, что у них экономика слишком огромная. ты вообще не понимаешь, что я делаю???
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07.09.2022 22:08 Відповісти
Ты о чем? На росии богатые только элиты, за 20 км от Мацквы сплошная нищета без дорог и с избами сбитыми с трех досок. Ты же там живешь, сам все видишь
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08.09.2022 03:21 Відповісти
я в Киеве живу всю жизнь
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08.09.2022 11:24 Відповісти
почему Россия не развалилась после санкций с 14 года??? такая экономика у них да, что все нищие??? ты в заблуждение вводишь. Россия слишком богатая. Нужно смотреть правде в глаза и нужно больше санкций против России!!!
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08.09.2022 11:31 Відповісти
Єропа дострибалась у танцях із росією і зараз це зрозуміла. Тепер, головне, не прогнутись.
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07.09.2022 18:25 Відповісти
Первое, - Учитывая, что почти вся "элита" рф находится в Европе, т.н. "заморозка" очень даже полезна.
Второе, "заморозка" Европы вызовет "заморозку" финансовых активов той же элиты, наверно навсегда.
Так, что вовчик - ВПЕРЕД! Не останавливайся!
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07.09.2022 18:34 Відповісти
Отже,за законом фізики,якщо в одному місці прибуває,то в іншому відбуває.З огляду на заяву *****,якщо в Європі замерзнуть,то в рашці впріють.
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07.09.2022 18:39 Відповісти
Все идет к тому,что Европа сама откажется иметь дела с **********,да наладит поставки СПГ и увеличит альтернативную энергетику.Это дело ближайших пары-тройки лет.Самын большие проблемы ***** может сделать лишь этой зимой и то...думаю они вполне решаемы. А дальше,дальше будет весьма интересно наблюдать на такие вещи как газ в обмен на продовольствие,распад,анархию и гражданскую войну в куйлостане.
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07.09.2022 19:45 Відповісти
тупий рашистський баран- "Взагалі нічого не постачатимемо, якщо це суперечить нашим інтересам -НІЧОГО НЕ ПОСТАЧАТИ ,ЦЕ ЯКРАЗ І Є ТЕ,ЩО САМЕ НАЙБІЛЬШЕ ВДАРИТЬ ПО РАШИСТСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСАХ
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07.09.2022 19:50 Відповісти
У!!! Как страшно...
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07.09.2022 19:52 Відповісти
Про вовка промовка ))))) ботоксный дед видимо забыл, что волк в сказке свой собственный хвост морозил за, что и поплатился ))))
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07.09.2022 20:36 Відповісти
Назло бабушке отморожу уши
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07.09.2022 21:28 Відповісти
ЄС повинні пройти цю зиму без кацапських енергоресурсів, тоді рашка, як бізнес-партнер повністю втратить довіру, а громадськість країн, в яких будуть проблеми з опаленням чи зростанням цін на товари зненавидять Ху*ла і решту кацапів.
Хай рашка все перекриє і буде супер, але прийдеться всім потерпіти заради економічної ізоляції кацапів.
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07.09.2022 23:09 Відповісти
с пугала-путина такой же дед мороз
как из дерьма пуля.
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08.09.2022 07:01 Відповісти
Зустрічні санкції раши не залишають Заходу простір для меневра.
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08.09.2022 08:25 Відповісти
по смешной иронии, волк в мультике приговаривал это собственному хвосту, в надежде наловить рыбки, в замерзающей Европе речке, даже песенку пел, "чем больше рыбы съем ,тем стану я сильнее и всех пабидю!", что сказка, что мультик, закончились плачевно для волка, и деткам такого не показывают, но вместе с хвостом, волк по всей видимости оторвал себе еще и яйца, так что добро пожаловать в созданную самим пуйлом реальность, рыбы(денег) не будет, останется только без хвоста и яиц этот "доктор фрост"
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08.09.2022 10:28 Відповісти
 
 