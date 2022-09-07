Ще чотири судна із зерном вийшли з українських портів

Чергові чотири суховантажні судна із зерном вийшли 7 вересня з українських портів у рамках Стамбульської ініціативи з вивезення продовольства з України.

Про це повідомило Міноборони Туреччини, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на Anadolu.

При цьому у відомстві не уточнили, куди прямують судна та з яким саме зерном. У Міноборони додали, що відвантаження зерна продовжується в плановому порядку.

Агентство зазначає, що всього з моменту укладання Стамбульської угоди з України вийшло близько 100 суховантажів з більш ніж 2,5 млн тонн сільськогосподарського продовольства.

Раніше 7 вересня в ООН повідомили, що Спільний координаційний центр (СКЦ) дав дозвіл на вихід п'яти судам з українських портів.

"СКЦ санкціонував вихід п'яти суден, які перевозять загалом 129,54 тис. тонн зерна та інших продуктів харчування в рамках Чорноморської "зернової ініціативи", – йдеться в повідомленні.

В ООН пояснили, що судна Dignity (8,2 тис. тонн соняшникового насіння), Eliana (5,2 тис. тонн соняшникової олії) і Kaptan Cevdet (2 тис. 472 тонн соєвих бобів) попрямують до Туреччини. Судно Seaguardian доставить до Іспанії 62 тис. 266 тонн ячменю, пшениці та насіння соняшника, а судно Super Henry перевезе до Кенії 51,4 тис. тонн пшениці.

В організації уточнили, що наразі понад 200 судів отримали дозвіл на рух у рамках Стамбульської продовольчої угоди, 108 із них прямують до українських портів.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".