NEFCO виділить 50 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури в Україні

Міністерство розвитку громад та територій України підписало Меморандум про співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) щодо виділення 50 млн євро на відбудову критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

"Меморандум дасть можливість доступу до програм NEFCO та фінансування на 50 млн євро для відновлення систем життєзабезпечення громад – води й тепла. Ці кошти виділені Європейським Союзом в рамках EU Emergency Support Instrument" — зазначив очільник відомства Олексій Чернишов.

Також передбачається розширення програми до 200 млн євро за рахунок підтримки інших донорів. Кошти будуть спрямовані на житло для внутрішньо переміщених осіб та відновлення соціальної інфраструктури – закладів освіти, охорони здоров’я, об’єктів надання адміністративних послуг.

NEFCO – міжнародна фінансова установа, яка фінансує розширення північноєвропейських зелених рішень на світових ринках. Засноване у 1990 році Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією.