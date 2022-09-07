Продажі антидепресантів в Україні зросли через війну на 32%, – Forbes

У першому півріччі 2022 року в Україні продали антидепресантів на 496 млн грн (+41%), або 1,4 млн штук упаковок (+32%).

Про це повідомляє Forbes із посиланням на дані консалтингової компанії "Бізнес-Кредит".

Зазначається, що найбільше зростання продажів ліків, які використовуються для лікування ментального здоров’я, було зафіксовано в лютому – одразу на 50%.

Серед топ-10 фармкомпаній, які заробили на продажах антидепресантів українцям найбільше, лише одна українська. "Фарма Старт", яка входить у швейцарську Acino Group, за шість місяців 2022 року продала антидепресантів на 103 млн грн. Це 20% від усієї суми продажів цієї категорії ліків в Україні. Далі йдуть данська Lundbeck та американська Pfizer.

Якщо рахувати в кількості проданих упаковок, то в трійці лідерів зʼявляються ще дві українські фармкомпанії – "Лекхім" і "Дослідний завод "ГНЦЛС".

У брендах за продажами в грошах лідирує Pfizer з його препаратом "Золофт", якого було продано вдвічі більше, ніж торік, – на 47 млн грн. Найпопулярніший за цей період антидепресант в упаковках серед українців – "Амітриптилін". Його продали понад 180 тис. упаковок.

Згідно з результатами дослідження компанії Gradus Research, від початку широкомасштабної війни 57% українців зазнали психічних розладів, з них лише 13% зверталися по професійну медичну допомогу. На думку спеціалістів, надалі частка людей, які звертатимуться до фахівців, зростатиме.

За прогнозами МОЗ, напад Росії спричинить середні або тяжкі наслідки для ментального здоров’я кожного десятого українця. Загалом психологічної підтримки, за оцінкою міністерства, потребуватимуть близько 15 млн громадян.