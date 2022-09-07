Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає, – Міноборони

Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня 2022 року не передбачається.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає пресслужба Міноборони.

Зазначається, що наразі в парламенті на рівні профільного комітету доопрацьовується проєкт Закону "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Свої пропозиції, які серед іншого передбачають, що взяття на військовий облік жінок має виключно добровільний характер, Міноборони раніше направило до Комітету.

"Разом з тим, розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік – до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков", – йдеться у повідомленні.

Маляр нагадала, що норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом.

"Так, цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Ми ж, в межах своїх повноважень, можемо лише відтермінувати строки.

Тож, ще на рік – до 1 жовтня 2023 року, їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним. Тому, ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує", – пояснила заступниця міністра.

Вона додала, що після прийняття відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами Міноборони більше не буде.

Як раніше заявив Генштаб, досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку