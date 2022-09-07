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Єврокомісія анонсувала рішення про обмеження цін на російський газ (оновлено)

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Єврокомісія (ЄК) на майбутній Раді ЄС 9 вересня планує подати пропозицію щодо встановлення граничної ціни на російський газ.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Очільниця Єврокомісії зауважила, що частка російського газу у імпорті до ЄС зменшилась із 40% до 9%.

"Ми націлені на зниження ціни на газ. У зв'язку з цим ми запропонуємо "стелю" цін на російський газ", – сказала вона.

За словами фон дер Ляйєн, це питання міністри енергетики країн ЄС обговорять на зустрічі 9 вересня.

Крім цього, Рада ЄС з енергетики розгляне стратегію "розумної економії електроенергії".

"Ми запропонуємо обов'язкову мету скоротити використання електроенергії в пікові години, і ми будемо тісно працювати з країнами-членами ЄС, щоб досягти цієї мети", – сказала фон дер Ляйєн.

На Раді ЄС також обговорять обмеження прибутків компаній, які виробляють електроенергію з низькими витратами.

"Ми запропонуємо перенаправити цей прибуток на підтримку вразливих груп населення та компаній", – зазначила вона.

Єврокомсія також збирається запропонувати "солідарний внесок для компаній, що працюють на викопному паливі" та способи "підтримки ліквідності енергетичних компаній".

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Раніше повідомлялося, що Європейська комісія визначила два можливі інструменти для обмеження оптових цін на газ у відповідь на скорочення поставок російського газу до Європи. Їх розглянуть на семінарі представників ЄС 7 вересня, а також під час позачергової зустрічі міністрів енергетики блоку 9 вересня.

Перший включатиме обмеження цін на імпортований газ з Росії, а другий – створення адміністративних цінових зон для найбільш постраждалих країн ЄС, які називають "червоними зонами".

Автор: Михайло Орлюк
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