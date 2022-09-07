Євросоюз збільшив імпорт газу із США у 2 рази

Євросоюз з початку 2022 року отримав із США вже понад 40 млрд кубометрів газу, що майже вдвічі перевищує обсяги поставок за весь 2021 рік.

Про це заявила у середу уповноважена Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон, передає Інтерфакс-Україна.

"У 2021 році ми імпортували зі США 22 млрд куб. м у вигляді LNG. З січня по вересень цього року ми отримали понад 40 млрд куб. м", – повідомила Сімсон.

Вона зазначила, що таким чином США вже реалізували угоду щодо постачання на ринок ЄС додаткових обсягів LNG у розмірі не менше 15 млрд кубометрів.

Відповідну угоду голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн та президент США Джо Байден уклали у березні. Наголошувалося, що одна з цілей ініціативи – знизити залежність ЄС від російського природного газу.

У червні фон дер Ляйєн повідомила, що поставки LNG із США збільшилися втричі.