Чехія хоче зняти з обговорення обмеження ціни на російський газ в ЄС

Чехія спробує зняти питання про можливу "стелю" цін на російський газ із порядку денного зустрічі міністрів енергетики країн ЄС, запланованої на 9 вересня.

Про це заявив міністр промисловості та торгівлі країни Йозеф Сікела на засіданні комітету Сенату з економіки у середу, передає "Європейська правда" з посиланням на iDnes.

За його словами, це – політичний інструмент, а не вирішення енергетичної кризи.

"На мій погляд, це неконструктивна пропозиція. Йдеться радше про черговий варіант санкцій проти Росії, ніж про поточне вирішення енергетичної кризи в Європі. І тепер ми хочемо не готувати нові санкції, а вирішити енергетичну ситуацію", – наголосив міністр.

Тому, за словами Сікели, як головуюча в Раді ЄС Чехія намагатиметься зняти питання про можливе обмеження цін на російський газ з п'ятничного позачергового засідання Ради ЄС у Брюсселі.

Він нагадав, що у п'ятницю європейські міністри мають обговорити кілька варіантів виходу із кризи. Чехія захоче включити до переговорів, наприклад, так звану іберійську модель, яка розділить ціни на електроенергію та газ на ринку.

За словами чеського міністра, це особливо допомогло б у випадку з електроенергією, ціни на яку, за його оцінкою, можуть бути знижені до рівня приблизно 200-400 євро за мегават-годину. І навпаки, у випадку з газом ціни, ймовірно, залишаться на тому ж рівні, що й зараз.

Водночас Сікела зазначив, що ця модель може призвести до збільшення споживання газу, що може поставити під загрозу постачання в Європі в разі суворої зими.

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Раніше повідомлялося, що Європейська комісія визначила два можливі інструменти для обмеження оптових цін на газ у відповідь на скорочення поставок російського газу до Європи. Їх розглянуть на семінарі представників ЄС 7 вересня, а також під час позачергової зустрічі міністрів енергетики блоку 9 вересня.



Перший включатиме обмеження цін на імпортований газ з Росії, а другий – створення адміністративних цінових зон для найбільш постраждалих країн ЄС, які називають "червоними зонами".