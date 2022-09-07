США та Євросоюз збільшили імпорт алюмінію та нікелю з Росії попри війну в Україні

США та Євросоюз, попри війну в Україні та логістичні проблеми, збільшили закупівлю алюмінію та нікелю з Росії у березні-червні цього року порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на базу даних ООН зі статистики торгівлі товарами UN Comtrade, передає Forbes.

ЄС і США збільшили імпорт алюмінію і нікелю з РФ на 70%. Загальна вартість імпорту цих металів з березня по червень становила $1,98 млрд.

За звітний період Євросоюз купив на 13% більше алюмінію та на 22% більше нікелю з РФ. Водночас США збільшили імпорт цих металів відповідно на 21% та 70%.

Збільшення імпорту металів із РФ свідчить про складнощі, з якими стикається Захід, намагаючись чинити тиск на економіку Росії, зазначає агентство.

У Держдепартаменті США повідомили, що "не виключають жодних заходів для збільшення ціни неправедної війни Путіна проти України". Представник ЄС не відповів на запит агентства.

Країни Заходу запровадили велику кількість санкцій проти РФ після її вторгнення в Україну, але заборони на імпорт алюмінію та нікелю серед обмежень немає.

На російський "Русал" припадає близько 6% глобального ринку алюмінію. На ринку нікелю Росія займає приблизно 10%.