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Рада призначила нового очільника Фонду держмайна

Новини БізнесЦензор Влада

умеров,рустем

Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова ("Голос") на посаду очільника Фонду державного майна.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Парламент призначив головою Фонду державного майна нашого колегу від "Голос" Рустема Умєрова", – написав він.

За відповідне рішення проголосували 282 народні депутати.

Рустем Умєров – народний депутат України IX скликання. До обрання нардепом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.

Зазначимо, що голова Фонду державного майна призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за згодою Верховної Ради.

Як повідомлялося, наприкінці липня виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку, однак вона досі продовжує керувати Фондом.

Батова виконувала обов’язки очільниці ФДМ з лютого 2022 року після звільнення з цієї посади Дмитра Сенниченка. У грудні 2021 року її призначили першою заступницею голови Фонду держмайна.

Перед відставкою Батова заявила, що Фонд державного майна України (ФДМУ) не може відновити контроль над "Тернопільобленерго", де державі належить 50,99% акцій, проте фактично обленерго контролюється Ігорем Коломойським.

Автор: Юлiя Недашківська
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Очільники фонду держмайна мають схильність до передчасної смерті. Регіонал Чечетов та Валентина Семенюк - яскраве підтвердження
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07.09.2022 12:34 Відповісти
У Рустема бізнесмен переміг політика. На жаль. Він не зміг втриматися від спокуси зайняти такий привабливий пост. Власному народові він був потрібний саме як політик. Особисті бажання/інтереси перемогли у ньому національні почуття...
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07.09.2022 16:22 Відповісти
Не успел народ отвоевать то что они продали и сдали как принялись за старое все чужое без разрешения распродают, сдать этом создавать ни чего не могут (потому что убогие умственно рукожопые создания могут только воровать , законы писать об отмене себе воинской обязаности, приватизацию и так называемого рынка земли по 10 тыс. в одни руки) и и оставить народ ни счем.
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07.09.2022 19:22 Відповісти
Як воювати, то українці, як держмайно то інородці.
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07.09.2022 22:36 Відповісти
Хто тільки уже нерозбазарював майно Держави, і жоден не відповів за ці злочини!!!
Це чергове днище від владних!!,
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08.09.2022 00:03 Відповісти
Скільки коштувала табуретка?
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08.09.2022 07:59 Відповісти
 
 