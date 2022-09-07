Країни Балтії домовилися обмежити в’їзд росіян із шенгенськими візами

Литва, Латвія та Естонія домовились суттєво обмежити в’їзд росіян, у яких є чинні шенгенські візи.

Про це у середу повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс, передає "Європейська правда".

"Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи ЄС", – зазначиввін у Twitter.

За його словами, рішення будуть прийматися національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно.

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Як повідомлялося, минулого тижня країни ЄС домовилися призупинити дію угоди ЄС з Росією, яка спрощує видачу віз, однак не заборонятиме видачу туристичних віз для громадян Росії повністю.

Водночас очільники МЗС країн ЄС також погодилися з тим, що сусідні з Росією країни можуть вжити заходів на національному рівні, щоб заборонити в'їзд до ЄС через їхні кордони відповідно до Шенгенського Коду ЄС. Крім того, Єврокомісії запропоновано надати пропозиції щодо вже виданих росіянам шенгенських віз.

У свою чергу в Кремлі можливе рішення ЄС про скасування туристичних віз для росіян назвали "божевіллям".