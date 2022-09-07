Єврокомісія хоче обмежити ціну на російський газ на рівні 50 євро за мегават-годину, – Politico

Європейська комісія пропонує обмежити ціну на російський газ на рівні 50 євро за мегават-годину, що в п’ять разів менше за поточну спотову ціну.

Про це повідомляє Politico із посиланням на документ із пропозиціями ЄК.

Водночас зазначається, що такий крок може бути ризикованим, адже "ЄС має бути готовий негайно відмовитися від російського газу, якщо Москва відповість припиненням усіх поставок".

Крім того, пропозиції Єврокомісії включають командно-контрольний розподіл газу серед країн у разі надзвичайних ситуацій.

Видання пише, що за встановлення загальноєвропейського обмеження ціни на постачання газу з Росії та податку на надприбутки від енергоресурсів виступила Франція.

Ранішее повідомлялося, що Європейська комісія визначила два можливі інструменти для обмеження оптових цін на газ у відповідь на скорочення поставок російського газу до Європи. Їх розглянуть на семінарі представників ЄС 7 вересня, а також під час позачергової зустрічі міністрів енергетики блоку 9 вересня.



Перший включатиме обмеження цін на імпортований газ з Росії, а другий – створення адміністративних цінових зон для найбільш постраждалих країн ЄС, які називають "червоними зонами".