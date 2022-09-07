На Харківщині відкрили нову газову свердловину

НАК "Нафтогаз України" запустила на Харківщині нову розвідувальну свердловину із можливістю видобувати щонайменше 120 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба компанії

Фахівці відкрили значний газовий поклад на глибині понад 6000 метрів. Місце для буріння свердловини визначене за результатами 3D сейсмічних досліджень.

"Добовий дебіт газу свердловини – більше 120 тис. куб. м. За оцінками, її потенціал може бути ще більшим", – додали в "Нафтогазі".

За словами голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка, геолого-геофізична інформація, отримана командою спеціалістів в результаті закладання, буріння та випробування свердловини, вказує на перспективність промислового освоєння нового покладу.

"Укргазвидобування" продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".

Як повідомлялося, "Укргазвидобування" запустило нову газову свердловину на Львівщині в межах РЕС проєкту.