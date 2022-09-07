Харківська IT-компанія CodeIT відкрила нові офіси в Україні та Болгарії
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Із початку повномасштабного вторгнення РФ харківська компанія CodeIT відкрила два офіси: у Софії (Болгарія) та у Вінниці.
Про це повідомляє DOU.
До початку військових дій 24 лютого головний офіс компанії базувався у Харкові. Наразі він призупинив роботу в повному форматі, однак там продовжують працювати ті члени команди, які вирішили залишитися в місті. Один з них – CEO CodeIT Олексій Холоденко.
Зазначається, що компанія давно планувала відкрити новий delivery-центр, утім війна змусила пришвидшитися в реалізації задумів, а також скоригувати їх і відкрити два офіси замість одного.
Болгарський офіс – це перший R&D компанії за кордоном, його відкрили навесні. Нове представництво допомогло продовжити працювати з наявними клієнтами та залучати нових. Спеціалісти реалізовуватимуть проєкти в галузях E-learning, E-commerce, Healthcare тощо.
Сьогодні CodeIT активно залучає місцевих спеціалістів Болгарії для подальшого розвитку, а також наймає українців.
Рішення відкрити офіс у Вінниці ухвалили через те, що чимало спеціалістів компанії, які були вимушені виїхати з Харкова, зупинилися там.
Офіс розрахований на сто людей. Спеціалісти працюватимуть над Fintech-проєктами, Logistics, CRM тощо.
Загалом, до початку військових дій 24 лютого, головний офіс компанії базувався у Харкові. Наразі він призупинив роботу в повному форматі, однак там продовжують працювати ті члени команди, які вирішили залишитися в місті. Один з них – CEO CodeIT Олексій Холоденко.
Після перемоги у війні CodeIT хоче відновити офіс, оскільки члени команди прагнуть повернутися до Харкова.
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