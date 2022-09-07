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Путін хоче обмежити вивезення зерна з України

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

путин,путін

Президент РФ Владімір Путін вважає, що варто обмежити вивезення зерна з українських портів та пообіцяв порадитися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це він заявив під час Східного економічного форуму, передає "Комерсант".

Путін зазначив, що "Москва зробила все, щоби українське зерно було вивезене". Проте в результаті воно було спрямоване не в країни, що розвиваються, а до Європи, стверджує він.

За словами президента РФ, тільки два з 87 кораблів вирушили до Африки.

На його думку, "за такого підходу масштаб проблем із продовольством у світі лише наростатиме". Це здатне призвести до "небувалої гуманітарної катастрофи", вважає Путін.

"Може, варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства цим маршрутом. Я обов'язково пораджуся на цю тему і з президентом Туреччини паном Ердоганом", – уточнив президент РФ.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
Надо превентивно затопить те два корыта с 16-ю калибрами, которые остались в Черном море
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07.09.2022 14:41
+5
Яке діло фуйла, куди Україна вивозить свої зерно?
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07.09.2022 11:37
+4
***** не знає за що ухопитися. Всі спробувані лякалки вже не працюють.
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07.09.2022 12:26
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Два ублюдки будуть радатися.
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07.09.2022 10:18 Відповісти
Тварина.
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07.09.2022 11:37 Відповісти
Яке діло фуйла, куди Україна вивозить свої зерно?
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07.09.2022 11:37 Відповісти
вообще #УЙЛО ухуЕЛО!
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07.09.2022 12:07 Відповісти
***** не знає за що ухопитися. Всі спробувані лякалки вже не працюють.
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07.09.2022 12:26 Відповісти
Это прямой шантаж с требованием остановить контрнаступление в Херсонской области. Иначе Путлер не даст американцам вывозить зерно из черноморских портов.
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07.09.2022 13:43 Відповісти
А до якого біса тут американьці? У них свого зерна хоч греблю гати. Не знали?
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07.09.2022 23:50 Відповісти
Надо превентивно затопить те два корыта с 16-ю калибрами, которые остались в Черном море
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07.09.2022 14:41 Відповісти
Хрін хай свій вкоротить, падалюга, а вивіз зерна.
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07.09.2022 16:52 Відповісти
От как ни договор с ***********, так и туалетная бумага.
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07.09.2022 17:00 Відповісти
Правильно,Вова,у хозяина всегда нужно спрашивать разрешения..Хороший мальчик...
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07.09.2022 17:08 Відповісти
Проблема полягала в тому, що сховище зерна було переповнене, тепер це вже не повинно бути проблемою, а наступного року логістика поїздів буде кращою. тому неважливо, що думає Путін
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07.09.2022 17:30 Відповісти
Давай ятаган і гейропа, починайте прогинатися!!!
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07.09.2022 18:37 Відповісти
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07.09.2022 22:53 Відповісти
ЙОГО сатана ітак обмежила. що з мозгами що в рості. Дегенерат *********** здохне як шакал
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08.09.2022 08:44 Відповісти
 
 