35 фінансових компаній залишили ринок за місяць, – Нацбанк

У серпні кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 1 648 (станом на 31 липня) до 1 614 (станом на 31 серпня). Кількість банків не змінилася і становить 68.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що впродовж серпня регулятор зареєстрував одну фінансову компанію. Водночас із реєстрів виключено 35 учасників ринку, серед них 11 фінансових компаній та один ломбард виключені з реєстрів добровільно, а 17 фінансових компаній, два страховики, два ломбарди та дві кредитні спілки – примусово.

Крім того, восьми фінансовим компаніям та одній лізинговій компанії добровільно анульовано всі ліцензії, а ще п'яти фінансовим компаніям – примусово.

Також у серпня зупинили дію ліцензії 50 учасникам ринку небанківських фінансових послуг – 40 фінансовим компаніям, чотирьом страховикам та шести ломбардам.

Станом на 31 серпня на небанківському ринку працювали 127 страховиків non-life (у липні їх було 129) та 13 life-страховиків (кількість не змінилася), 192 ломбарди (було 195), 185 кредитних спілок (було 187), 108 лізингових компаній (кількість не змінилася), 860 фінансових компаній (було 887), 62 страхових брокери (кількість не змінилася) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи та 23 небанківські фінансові групи.

На платіжному ринку діє 38 національних платіжних систем, ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем.

У серпні до Національного банку надійшло 275 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 187, щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) – 46, страховиків – 42.