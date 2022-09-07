Нацкомісія знизила тарифи на газ для клієнтів постачальника "останньої надії" (оновлено)

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила ТОВ "Газпостачальна компанія "Нафтогаз України" як постачальнику "останньої надії" (ПОН) забезпечувати газом своїх побутових клієнтів за ціною його базової річної пропозиції як "звичайного" постачальника - 7,96 грн за кубометр.

Відповідну постанову ухвалено на засіданні регулятора у вівторок увечері, передає Інтефакс-Україна.



Згідно з документом, такі умови діятимуть з 1 вересня цього року як для побутових споживачів, які вже включені до реєстру клієнтів ПОН, так і для майбутніх. Термін дії цих умов – 1 травня року, наступного за роком, у якому буде припинено чи скасовано воєнний стан в Україні.



"Це прямі норми закону. Таким чином ми захищаємо споживачів. Вважаю, що ми не можемо не ухвалити цієї постанови. Щоб не було жодних хвилювань", – зазначив під час засідання член Нацкомісії Валерій Тарасюк.



За даними регулятора, озвученими на засіданні, ціна газу від ПОН, яка розраховується за спеціальною формулою, коливається від 100 до 200 грн/куб. м.



Ініціатором ухвалення постанови стала сама ГК "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії".



Як повідомлялося, ціна постачання ППН вже була прирівняна наказом Міненерго до базової річної пропозиції ГК "Нафтогаз України" з 1 травня 2022 року, коли він прийняв 8,8 млн побутових споживачів, більшість з яких раніше обслуговувалося постачальниками, що працюють під брендом "Твій Газзбут" (Вони не змогли укласти відповідні договори з "Нафтогазом"). Згодом споживачів ПОН було переведено на ГК "Нафтогаз України" як "звичайного" постачальника.



Термін дії прирівняної ціни ПОН до ціни базової річної пропозиції "Нафтогазу" сплив 31 серпня.