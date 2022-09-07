Нацбанк допоможе забезпечити каси банків готівковою валютою

Національний банк з 7 вересня проводитиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку для вирішення питання з нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, що виникла через ситуативні логістичні труднощі з її доставкою з-за кордону.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що Нацбанк проводитиме такі операції, доки це буде необхідно. Результати відповідних операцій публікуватимуться в день їх проведення.

"Поточна нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою. Національний банк уважно стежить за ситуацією та має достатньо готівкової валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців", – наголосив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Нацбанк уточнює, що операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

Центробанк також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення відповідних труднощів у майбутньому.

Операції з підкріплення кас банків готівковою валютою здійснюватимуться за допомогою торговельно-інформаційних систем Refinitiv, які використовуються банками також для проведення операцій на міжбанківському валютному ринку. Граничний обсяг операцій становитиме $100 млн, мінімальна сума заявки від одного банку – $1 млн.

Зазначається, що Нацбанк задовольнятиме подані заявки банків у повному обсязі, якщо оголошена ним сума з обміну є достатньою для задоволення цих заявок. Якщо ж запити банків перевищуватимуть оголошений обсяг операції, то обмін відбуватиметься за пропорційним принципом відповідно до сум, вказаних у заявках банків.