ArcelorMittal інвестує $1 мільярд у модернізацію виробництва в Казахстані

ArcelorMittal планує найближчим часом інвестувати в Казахстані $1 млрд, більшу частину яких буде спрямовано на модернізацію виробництва "АрселорМіттал Теміртау".

Про це йдеться в повідомленн прес-служби президента республіки, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрівся з головою правління ArcelorMittal Лакшмі Мітталом. У ході зустрічі було обговорено актуальні питання діяльності компанії "АрселорМіттал Теміртау" в Казахстані, а також плани на майбутній період.

Ключовою темою розмови стали питання, пов'язані із забезпеченням безпеки на виробництві, оплатою праці, виконанням соціальних зобов'язань та модернізацією матеріально-технічної бази.

Токаєв наголосив на питанні задоволення потреб внутрішнього ринку за рахунок поставок продукції "АрселорМіттал Теміртау".

Крім того, окрема увага була приділена заходам компанії щодо скорочення викидів парникових газів.

"Лакшмі Міттал запевнив Токаєва у тому, що найближчим часом ArcelorMittal інвестує в Казахстан $1 млрд, більша частина яких буде спрямована на модернізацію виробництва", – сказано в повідомленні.

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Раніше прем'єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов закликав керівництво АТ "АрселорМіттал Теміртау" збільшити інвестиції та модернізувати технологічні процеси, щоб скоротити аварії зі смертельними випадками на підприємстві.

"Ми не можемо миритися з тією ситуацією, коли щороку на виробництві гинуть 10-12 осіб. Зношеність обладнання дуже висока, рівень інвестицій у модернізацію у 2-3 рази нижчий порівняно з іншими підприємствами. Це необхідно виправляти", – заявив тоді Смаїлов.

Найбільший у Казахстані меткомбінат "АрселорМіттал Теміртау" (раніше "Іспат Кармет", що в Карагандинській області) входить до складу сталеливарного концерну ArcelorMittal. Міжнародна група придбала казахстанський комбінат у середині 1990-х років.