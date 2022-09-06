Рада збільшить штрафи за приниження честі та гідності працівників на робочому місці

Верховна Рада планує встановити адміністративну відповідальність за мобінг – діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, передає Інтерфакс-Україна.

Ухвалення відповідного законопроєкту №5749 за основу підтримало 297 народних депутатів на пленарному засіданні 6 вересня.

Згідно з документом, мобінг в Україні зможе спричинити покарання у вигляді штрафу 1700-5100 грн або громадських робіт на 20-60 годин.

Раніше, 15 серпня, Рада ухвалила за основу законопроєкт №5748 про законодавче закріплення поняття "мобінг". Цей документ пропонує доповнити Кодекс законів про працю України новими положеннями та визначити "мобінг" як діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення щодо нього напруженої, ворожої, образливої ​​атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.