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Новини Фінанси
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держбюджет (1359) Мінфін (2675) ОВДП (760) облігації (1356)

Попит на військові облігації Мінфіну впав до мінімуму з початку повномасштабної війни

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пенсия,зарплата,военные

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 6 вересня, змогло залучити до держбюджету лише 47,35 млн грн, що стало мінімальним значенням з початку повномасштабного російського вторгнення.

Як свідчать дані Мінфіну, порівняно з попереднім аукціоном ставки за цінними паперами залишилися незмінними.

Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити лише 27,52 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% річних – тільки 19,82 млн грн.

Як повідомлялося, за результатами аукціонів з продажу ОВДП 30 серпня Мінфін залучив до держбюджету майже 4 млрд грн, переважно, завдяки розміщенню облігацій у іноземній валюті.

23 серпня Мінфін залучив на внутрішньому ринку 278,32 млн грн, а 16 серпня Мінфін зміг залучити від продажу ОВДП лише 71,54 млн грн, що стало мінімальним на той час значенням з початку повномасштабного російського вторгнення.

Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.

Автор: Михайло Орлюк
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От, цікаво. А чи нема тут зв'язку з реанімацією найвеличнішого асфальтоукладання?
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07.09.2022 12:35 Відповісти
Гарантій неяких нема що ці гроші йдуть тільки на війскові потреби.
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07.09.2022 14:54 Відповісти
 
 