МАГАТЕ закликало негайно розпочати консультації про зону безпеки на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) готове негайно розпочати консультації щодо термінового створення зони ядерної безпеки та зони захисту на Запорізькій АЕС.

Про це йдеться у звіті організації за результатами візиту на захоплену російськими військами атомну станцію, що відбувся минулого тижня, повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"До завершення конфлікту і відновлення стабільних умов існує нагальна потреба у проміжних заходах для запобігання ядерній аварії внаслідок фізичної шкоди, спричиненої військовими діями", – йдеться у документі.

"Цього можна досягти шляхом негайного створення охоронної зони ядерної безпеки. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації щодо термінового створення такої зони ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС", – наголошують в організації.

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Як повідомлялося, 1 вересня місія МАГАТЕ під керівництвом голови організації рафаеля Гроссі відвідала Запорізьку АЕС. За даними російських ЗМІ, візит на станцію тривав близько 4 годин, після чого більша частина представників організації покинула станцію.

Вже після цього, 5 вересня, Запорізьку АЕС знову відключили від енергомережі України через пошкодження внаслідок обстрілів російських військ повітряної лінії 330 кВ ЗаТЕС Феросплавна, яка була останньою, що з’єднувала станцію із енергосистемою України. Як наслідок був відключений від мережі останній працюючий енергоблок №6.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.