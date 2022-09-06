Нацбанк наклав 10 штрафів на страхову компанію за ненадання інформації

Національний банк України виявив з боку ПрАТ "Страхова компанія "Український страховий стандарт" факти порушення норми. що стосується зобов’язання учасників ринків небанківських фінансових послуг надавати на письмову вимогу НБУ відповідну інформацію та копії документів.

Як повідомила пресслужба НБУ, відповідні рішення ухвалені згідно з постановами уповноваженої посадової особи Нацбанку про накладення штрафної санкції 6 вересня.

У зв’язку з виявленими фактами неподання інформації Найбанку на запити з метою розгляду звернень споживачів фінансових послуг на виконання закону "Про звернення громадян", до ПрАТ "СК "Український страховий стандарт" застосовано заходи впливу у вигляді накладення штрафів:

за перше встановлене порушення упродовж календарного року в розмірі 1 700 грн;

за друге встановлене порушення упродовж календарного року в розмірі 17 850 грн;

за наступні вісім порушень упродовж календарного року, які є систематичними, на загальну суму 272 000 грн.

У НБУ також нагадали, що в період дії воєнного стану ПрАТ "СК "Український страховий стандарт" продовжує здійснювати страхову діяльність відповідно до наявних ліцензій.