Виплати за розміщення переселенців зростуть удвічі з 1 жовтня, – Верещук

Громадяни й організації, які приймають на тимчасове розміщення внутрішніх переселенців, з 1 жовтня отримуватимуть подвоєну суму грошової компенсації, яка становитиме 900 гривень замість 450 гривень на місяць.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує пресслужба міністерства.

За її словами, збільшити виплати дозволять домовленості між урядом і Товариством Червоного Хреста України, яке профінансує збільшення компенсації.

Верещук уточнила, що відповідний меморандум про це буде підписано сьогодні, після чого Кабінет міністрів прийме постанову про збільшення виплат.

Віце-прем’єр додала, що Кабмін вже розширив перелік осіб, які мають право розміщувати у себе внутрішньо переміщених осіб. До державних і комунальних підприємств приєднуються ФОПи, релігійні організації та всі інші, хто готовий прихистити внутрішніх переселенців.

Крім того, запроваджується ще одна новація: компенсація за прихисток ВПО не буде обчислюватися при нарахуванні субсидій як отриманий дохід.